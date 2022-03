Vladimir Poutine : pourquoi y-a-t-il autant de mystères autour de sa vie privée ?

L'INTEGRALE - Vladimir Poutine intime et le PSG et la complainte de l'arbitrage

Il est toujours seul lors de ses apparitions publiques. Il n'évoque jamais son intimité. Si dans la guerre face à l'Ukraine, on ne sait pas ce que veut vraiment Vladimir Poutine, sa vie personnelle est d'autant plus difficile à percer.

Une méconnaissance qui ne surprend pas Luka Aubin, chercheur à l'IRIS et spécialiste de la Russie. "Dès son arrivée au pouvoir en 2000, c'est lui qui distillait les informations sur sa vie privée. On a d'abord su qu'il avait une femme et deux enfants : deux filles", explique-t-il. Si le dirigeant russe a été marié en 1983, le couple a divorcé en 2014. "C'était un moment inédit dans l'exercice du pouvoir de Vladimir Poutine. Jusqu'à ce moment-là, il était plutôt discret sur ses questions", poursuit le chercheur.

Néanmoins, cette porte entre-ouverte, n'a pas permis d'en savoir beaucoup plus sur l'entourage proche de Poutine. "Par exemple, il y a très peu d'images de ses filles sur Internet. Il y a très peu d'informations concrètes sur ce qu'elles font et qui elles sont", note Luka Aubin. On connaît néanmoins leurs prénoms : Maria, née en 1985, et Ekaterina, née en 1986. Elles ne vivraient plus en Russie, aujourd'hui.

"Il existe énormément de rumeurs qui laissent penser qu'il aurait d'autres enfants. Mais, cette fois, avec sa compagne officieuse Alina Kabaeva, une ancienne gymnaste", déclare le chercheur à l'IRIS. Actuellement, celle-ci serait réfugiée - avec ses enfants - dans un chalet de Lugano en Suisse.

Une presse surveillée qui ne veut pas se risquer à enquêter

Si Vladimir Poutine entretient autant le mystère, c'est avant tout pour des raisons de sécurité. En même temps, la culture du secret est très importante chez le dirigeant russe. Si rien ne sort dans la presse, c'est surtout que celle-ci est très surveillée par le pouvoir.

"Divulguer des informations à son égard, ce serait aussi montrer ses faiblesses. On sait que Vladimir Poutine est un ancien agent du KGB et que la discrétion est érigée en impératif politique chez lui", analyse le spécialiste. Pour autant, quelques tentatives ont eu lieu à Moscou dans le Moskovski Korrespondent, en 2008 sur une éventuelle relation avec la gymnaste. Quelque temps après, le média avait fermé. Depuis, aucune autre rédaction ne s'est risquée dans l'aventure.