et AFP

publié le 21/01/2020 à 21:58

Alors que l'épidémie de la mystérieuse pneumonie virale s'étend en Asie, et ayant déjà fait six morts, un premier cas a été détecté aux États-Unis. Un homme d'une trentaine d'années a été hospitalisé à Everett près de Seattle avec le nouveau coronavirus chinois, ont ainsi révélé ce mardi 21 janvier les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

L'individu, dont l'identité n'a pas été dévoilée, n'avait pourtant visité aucun des marchés d'où ont émané de nombreux cas de pneumonie virale à Wuhan en Chine, mais avait seulement voyagé dans la région, a déclaré Nancy Messonnier, directrice du centre des maladies respiratoires des CDC.

Ce mystérieux virus, nom de code 2019-nCoV, fait partie de l’immense famille des coronavirus. Certains provoquent de simples rhumes et des syndromes grippaux bénins mais d'autres peuvent être à l'origine de complications respiratoires graves. L'infection se manifeste par de la fièvre, une toux, des difficultés respiratoires. La majorité des malades ont entre 40 et 85 ans et font l'objet de mises en quarantaine.

Depuis sept semaines et l'émergence des premiers cas, les autorités sanitaires chinoises enquêtent et cherchent à comprendre d'où exactement est parti le virus, quels animaux l'ont transmis et surtout si les hommes peuvent se contaminer entre eux.