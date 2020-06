Violences policières : Canada, Australie, Japon... Tous les pays concernés ?

publié le 10/06/2020 à 09:28

Depuis la mort de George Floyd le 25 mai lors d’une arrestation aux États-Unis, les manifestations se sont multipliées dans le pays afin de dénoncer le racisme et les violences policières. En France également des rassemblements ont fustigé les méthodes de certains policiers, au point que Christophe Castaner a été obligé de clarifier sa position vis-à-vis de ces comportements.

Mais ailleurs dans le monde aussi les violences policières ont été pointées du doigt par des foules sorties dans les rues. Des manifestations ont ainsi eu lieu en Australie, au Canada, au Royaume-Uni et au Japon. Elles reviennent sur les comportements des forces de l’ordre à l’endroit des minorités.

Au Royaume-Uni et en Allemagne, les plaintes contre la police pour actes racistes se sont multipliées ces dernières années. Au Canada, plusieurs policiers sont poursuivis pour ce qui est appelé du "profilage ethnique", c’est-à-dire des contrôles sans autre raison que l’origine ethnique des personnes. Avant la mort de George Floyd, le Canada avait déjà décidé de mettre en place le 8 juillet une nouvelle politique de contrôles et d’arrestations pour remédier à ce problème.

La question de la place des minorités dans la société

Plus globalement, et comme en France, les récriminations vont au-delà de la simple attitude de la police. Ainsi, en Australie, les populations aborigènes dénoncent les violences de la police mais plus globalement remettent en cause leur place dans la société. Elles expriment le sentiment d’être des citoyens de second rang.

Une revendication qui rejoint celle des Noirs aux États-Unis, ou celle des populations des quartiers dits "sensibles" en France ou au Royaume-Uni. C’est ainsi la place des minorités dans l’histoire qui est pointée. Dans les pays où les statistiques ethniques sont autorisées, il apparaît que les minorités visibles sont plus touchées par le chômage, la pauvreté, l’obésité, l’accès au soin leur est plus difficile. Même leur espérance de vie est inférieure à celle des Blancs.