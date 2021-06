VIDÉO - Wimbledon : l'ovation du public pour l’une des conceptrices du vaccin AstraZeneca

Une ovation émouvante. Les spectateurs du tournoi de Wimbledon, en Angleterre, se sont levés pour applaudir la professeure de l'Université d'Oxford, Sarah Gilbert, ce lundi 28 juin, au premier jour du tournoi du Grand Chelem. Sarah Gilbert est une des personnes qui a aidé à concevoir le vaccin AstraZeneca.

L'immunologiste britannique était, en effet, assise dans la loge royale du court central de Wimbledon lorsqu'elle a reçu cette ovation spontanée du public, rapporte Reuters.

Ces applaudissements ont eu lieu avant le premier match du tournoi de tennis, qui a opposé Novak Djokovic à Jack Draper. Sarah Gilbert a par ailleurs été nommée "Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire" par Elizabeth II, pour ses services rendus à la science et à la santé publique.



Le public du tournoi de Wimbledon a par la suite applaudi les efforts des organisations qui ont contribué à la lutte contre le coronavirus en Grande-Bretagne. L'événement sportif prévoit par ailleurs d'inviter d'autres personnes ayant joué un rôle important dans le combat contre l'épidémie.