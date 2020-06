VIDÉO - Quand des stormtroopers font respecter les mesures sanitaires à Disney World

publié le 30/05/2020 à 21:42

On ne plaisante pas avec le respect des règles sanitaires à Disney World. Le parc d'attractions d'Orlando, aux États-Unis, a décidé de faire appel aux redoutables soldats de l'Empire galactique de l'univers Star Wars pour appeler les visiteurs au respect des mesures de protection sanitaires pour lutter contre la propagation du coronavirus.

On peut voir sur une vidéo partagée sur Youtube et filmée à Disney Springs, l'équivalent de Disney Village en France, deux stormtroopers positionnés en hauteur d'un bâtiment afin de monter la garde. Ils sont chargés de s'assurer que les visiteurs portent bien leur masque et respectent les distances de sécurité.

Les deux personnages assurent leur ronde tout en discutant entre eux avec des messages pré-enregistrés faisant référence aux mesures sanitaires. "Il y a plein de jolis masques par ici. Probablement plus jolis que nos casques", assure l'un des stormtroopers, alors que l'autre lui demande de respecter une distance de sécurité d'au moins "un bantha mâle". Il s'agit d'un animal fictif de la planète Tatooine qui ressemble à un croisement entre un mammouth et un bélier géant. Il peut mesurer entre deux et trois mètres de haut et peser jusqu'à 4.000 kilos, selon la saga Star Wars.

Le parc principal et ses manèges rouvriront à la mi-juillet

Une présence qui n'a pas manqué d'amuser les visiteurs de la partie Disney Springs du parc, qui comprend notamment des boutiques et restaurants. Elle a en effet rouvert ses portes le 20 mai dernier. Les visiteurs sont toutefois obligés de porter un masque et doivent se faire prendre la température avant d'entrer. Le parc principal et ses manèges à sensations fortes rouvriront quant à eux à la mi-juillet, selon les médias américains.