publié le 24/09/2018 à 17:30

Des images incroyables. Un serpent à deux têtes, de la famille des vipéridés, a été découvert par un habitant dans le nord de l’État de Virginie aux États-Unis, rapporte CNN. L’animal a ensuite été confié à la Société herpétologique de Virginie et un spécialiste des serpents a pu l’examiner.



"Les serpents bicéphales sauvages sont exceptionnellement rares, car ils ne vivent tout simplement pas aussi longtemps. Trop de défis au quotidien pour vivre avec deux têtes", a expliqué sur Facebook, J. D. Kleopfer, du Département en charge de la chasse et de la pêche en Virginie. Il en a profité pour partager des photos du reptile ainsi qu’une vidéo.

Selon le Centre de la vie sauvage de Virginie, il semble que la tête de gauche soit dominante. "Elle est généralement plus active et sensible aux stimuli. Les radiographies ont révélé que la couleuvre à deux têtes avait deux trachées (la gauche est plus développée), deux œsophages (la droite est plus développée) et que les deux têtes partagent un cœur et un ensemble de poumons", indique le centre sur son site.



"Sur la base de l'anatomie, il serait préférable pour la tête droite de manger, mais cela peut représenter un défi puisque la tête gauche semble plus dominante", ajoute le Centre de la vie sauvage de Virginie.



"Avec un peu de chance et de soin, nous espérons éventuellement pouvoir le donner à une installation zoologique pour qu’il soit exposé. Il est actuellement pris en charge par un spécialiste des reptiles ayant beaucoup d’expérience dans la reproduction et l’élevage des vipères", termine J.D. Kleopfer sur Facebook.