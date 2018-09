publié le 21/09/2018 à 17:22

Les images sont surprenantes, mais mettraient mal à l'aise beaucoup d'arachnophobes. Une plage de la ville d'Aitoliko, dans l'ouest de la Grèce, a été recouverte de toiles d'araignée sur plus de 300 mètres, révèle The Guardian. Du bord de la mer aux panneaux de signalisation qui bordent la route, rien n'a échappé aux petits insectes.



Véritable fascination pour les scientifiques, ce phénomène n'est pas rare. Plusieurs toiles d'araignée géantes ont déjà été observées un peu partout dans le monde, notamment en Australie et aux États-Unis.

Les araignées en question, des Teragnatha, sont connues pour être des tisseuses particulièrement prolifiques, d'autant que, pour elles, cette période correspond à la saison des amours. De plus, cette espèce d'araignée apprécie les zones aquatiques, où elles trouvent de la nourriture en abondance, une humidité suffisante et des températures élevées.

Un véritable moment de fête pour les petites bestioles qui, pendant quelques jours, se nourrissent, se reproduisent et tissent leurs toiles.