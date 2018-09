Un kangourou se perd dans une forêt autrichienne

publié le 03/09/2018 à 17:29

D’habitude, on le croise plutôt en Australie. Un kangourou a été vu plusieurs fois la semaine dernière dans le district de Hellmonsödt en Autriche, non loin de la frontière avec la République Tchèque.



"Personne n'a déclaré d'animal manquant. Nous espérons que le propriétaire se manifestera", a déclaré à l'AFP la police locale, qui a sondé les zoos et les propriétaires de kangourou aux alentours. En dépit des vidéos et photos prises, la race de l’animal n’a pas pu être déterminée.

Les défenseurs de la cause animale peuvent néanmoins être rassurés. "Ses chances de survie dans la nature sont excellentes", ont précisé les autorités autrichiennes. Réputé pour son caractère "timide", le kangourou a peu de chances de provoquer des dégâts matériels autour de lui. En Autriche, il est obligatoire de posséder une autorisation pour posséder ce type d’animal.