publié le 30/08/2018 à 22:44

Entre la faune sauvage et les chats, ils ont choisi. Pour protéger les oiseaux ou autres reptiles, régulièrement attaqués par les félins, les dirigeants de la région de Southland en Nouvelle-Zélande souhaitent interdire les chats dans le village d'Omaui, rapporte la BBC. La raison : le village se trouve à proximité de réserves naturelles peuplées d'animaux sauvages.



À terme, les autorités envisagent d'obliger les propriétaires de chats à déclarer leur animal de compagnie, à les stériliser et à les équiper d'une puce. De plus, à la mort de ce dernier, il ne pourront pas en adopter un nouveau. Les concernés qui tenteraient de passer outre recevraient tout d'abord un avertissement et risqueraient même de perdre leur chat si ces derniers n'étaient pas autorisés.

"Nous ne sommes pas anti-chats, mais nous souhaitons un environnement riche en vie sauvage", justifie John Collins, responsable d’une association locale de protection de l’environnement, au journal Otago Daily Times.

Interrogé par la BBC, Peter Marra, directeur du Centre Smithsonian de migration des oiseaux, a affirmé que 63 espèces animales ont disparu dans le monde à cause de développement des félins dans le monde. Chaque année au Royaume-Uni, 55 millions d’oiseaux seraient tués par des chats. Un chiffre qui grimperait à 4 milliards aux États-Unis.



Désormais la bataille est farouche entre les défenseurs de la faune et les amoureux des félins qui dénoncent fermement ce projet.