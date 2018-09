publié le 21/09/2018 à 02:34

C'est un passager rusé insolite qui a été découvert dans le tramway bruxellois. Les opérateurs de la Stib, la compagnie bruxelloise, ont en effet eu la surprise de découvrir un renard dans l’un des trams qui se trouvait dans le dépôt Marconi, à la frontière d’Uccle, de Forest et de Drogenbos. Comme le rapporte La Voix du Nord, c'est la Stib qui a publié la photographie sur sa page Facebook jeudi 20 septembre vers midi.



Mais alors comment l'animal a atterri dans ce tramway ? La Stib a expliqué au média BX1 que le renard avait pu accéder au tramway lorsque les véhicules ont été nettoyés car les portes restent ouvertes durant la manœuvre. L'histoire ne dit toutefois pas quelle destination souhaitait atteindre le goupil qui a choisi un moyen de transport intelligent pour s'économiser. Une idée rusée.

Quand un renard prend le tramway à Bruxelles. Crédit : Capture page Facebook Stib.

Les renards font décidément beaucoup parler d'eux ces derniers jours. En effet, on apprend dans lemessager.fr qu'un renardeau a passé tout le week-end du 15 et 16 septembre dans une jolie maison à Saint-Gingolph en Haute-Savoie. Il en a profité pour dévorer le chocolat et les fruits de ses hôtes.