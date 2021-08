Depuis la prise du pouvoir par les talibans à la mi-août, les scènes de chaos se multiplient en Afghanistan, où des milliers d'habitants tentent désespérément de fuir les violences. Pour mieux comprendre la situation dans laquelle se trouve le pays, M6 diffuse ce dimanche 22 août un documentaire exceptionnel de Jean-Baptiste Renaud pour Enquête exclusive intitulé 11 septembre : 20 ans après, le retour des talibans, à partir de 23h05.

On y fait notamment la rencontre d'Habib, un jeune militaire de l'armée nationale afghane. Fataliste, le jeune homme "ne se protège même plus" lorsqu'il doit se déplacer, raconte le documentaire. "Vous êtes les premiers à venir ici, personne n'est jamais venu ici avant vous pour voir comment on allait", explique le membre d'une autre unité avant de poursuivre, ému, "c'est notre pays, notre patrie et nous la protégerons (...) si nous ne le faisons pas, qui le fera".

Le journaliste a également pu interroger Mohamed Nabi Omari pour sa première interview à une télévision occidentale. Assigné à résidence au Qatar, le dirigeant taliban, qui négocie la paix avec les Américains, a finalement rejoint l'Afghanistan après le tournage.