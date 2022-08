VIDÉO - En Italie, un superyacht coule à pic aux larges des côtes

Le yacht de luxe "My saga" a coulé après un violent orage

Dimanche 21 août, le superyacht "My saga" de 40 mètres de long a coulé à pic, au large des côtes italiennes. Pris dans une violente tempête, le samedi 20 août au soir, le capitaine du yacht a envoyé un appel de détresse dans la nuit. Selon le Parisien, une enquête a été ouverte par les garde-côtes, pour déterminer la cause spécifique du naufrage.

Les garde-côtes de Calabre n'ont pas pu, à cause des conditions météorologiques, tenter de remorquer le bateau. Ils ont remarqué durant le sauvetage, que le navire prenait l'eau par-derrière, et penchait grandement vers la droite. Le yacht de luxe a définitivement sombré à 13 h le dimanche 21 août. Neuf personnes étaient à bord, les quatre passagers et cinq membres d'équipages ont tous été évacués avant le naufrage. Aucun blessé n'est à signaler.

Le bateau qui appartenait à une compagnie monégasque, pouvait contenir jusqu'à 20 personnes. Ce navire, construit en Italie en 2007, pouvait atteindre une vitesse de 23 km/h. Il voyageait de la Turquie jusqu'à la Sicile. Il se trouvait lors de la tempête, presque au bout de la botte italienne. L'agence de presse Ansa, a relayé la vidéo du naufrage sur les réseaux sociaux.

