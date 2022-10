VIDÉO - Élodie Poux : "La reine est partie vivre avec plein de copines de son âge qui courent partout en grinçant"

Sur le certificat de décès de la reine Elizabeth II, qui vient d'être publié, il est mentionné sa vieillesse comme cause de la mort. Mais les médias britanniques s'insurgent car la vieillesse n'est pas une pathologie.

Dire de quelqu'un qu'il est mort de vieillesse, est une façon élégante d'annoncer un décès sans entrer dans des détails gores et inutiles, on peut dire dans ce cas que la personne est parvenue au générique de fin, qu'elle déguste les pissenlits par la racine, qu'elle se repose au boulevard des allongés ou bien qu'elle est partie vivre dans une grande ferme avec plein de copines de son âge, qui courent partout en grinçant, des queens qui couinent en quelque sorte.

Personnellement, je trouve que oui, la vieillesse est une maladie, puisqu'elle comporte des symptômes. Le malade atteint de vieillesse ne peut par exemple pas s'empêcher d'aller faire ses courses aux heures de pointe alors qu'il se réveille tous les jours à 6h. Il pourrait aller les faire à l'ouverture, mais non sinon ce n'est pas rigolo. Le malade se sent également obligé, par une force qu'il ne peut contrôler, d'observer l'avancement des chantiers, dans la rue, les bras croisés derrière le dos. Il prend également plaisir certain à observer les gens qui font des créneaux, ce qui est très agaçant pour celui qui fait un créneau. Il écrit des lettres manuscrites, et surtout il trouve que c'était mieux avant, alors qu'avant les gens trouvaient déjà que c'était mieux avant.

En cela la vieillesse est une maladie, même si aujourd'hui avec toutes les épées de Damoclès au-dessus de nos têtes, être vieux est un privilège. Quant à la reine, laissons-lui le privilège du défunt, le respect de la dépouille. Comme disait Geluck, quand on est mort, on ne sait pas qu'on est mort, puisqu'on est mort, c'est pour les autres que c'est difficile. Et quand on est con, c'est exactement la même chose.

