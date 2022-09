VIDÉO - Sandrine Sarroche : "J'ai pris des parts chez Phildar et je tricote du matin au soir"

Tous les vendredi, Sandrine Sarroche nous dévoile l’identité de son champion de la semaine. Et ce vendredi, l'humoriste parle mystérieusement de "tricot" et de Bruno Le Maire. "Vous le savez, notre ministre de l’Économie nous a gentiment suggéré de porter un col roulé. Il est marrant Bruno Le Maire. Y’a encore quelques mois c’était le champion du quoi qu’il en coûte. Et maintenant on est à un euro près. Avouez que c’est quand même bizarre d’être obligé de porter un pull quand on a des problèmes de maille non ?", glisse-t-elle subtilement. "Si

Du coup, Sandrine Sarroche a "pris des parts chez Phildar et je tricote du matin au soir. Et pas seulement pour moi, je tricote pour ces pauvres gens qui souffrent et qui sont dans le besoin. Tiens BHL. Figurez-vous qu’avant hier j’ai tricoté un col roulé pour lui. Ma-gni-fique !"

"Tout ça pour dire que je me retrouve avec un chandail sur les bras. Et un champ d’ail c’est pas bon pour l’haleine", ajoute-t-elle.

