L'entretien a lieu au cœur de la zone verte, une enclave ultra protégée du centre de Bagdad, en Irak. Dans la prison pour femmes, deux Françaises purgent une peine à perpétuité pour avoir fait partie de l'organisation terroriste de Daesh.

Djamila Boutoutaou arrêtée à Mossoul en 2017 a accepté de parler à M6. Son interview est réalisée dans le bureau de la directrice de la prison en présence de policiers. Elle livre les raisons de sa condamnation.

"L'accusation qu'on te donne, c'est d'avoir été associée à lui, ton mari. Je vais parler crûment, c'est d'avoir dormi avec, lui avoir donné à manger et avoir lavé par terre, c'est toi qui l'as rendu fort."

Djamila, 30 ans, originaire de la région lilloise soutient qu'elle n’était pas au courant des projets de son mari, un ancien rappeur d'origine algérienne radicalisé. En janvier 2016, avec leurs deux enfants, une petite fille d'un an et un garçon de 5 ans, ils se rendent en Turquie. Ensemble ils franchissent la frontière syrienne.

Sa fille de 4 ans a été rapatriée en France

"Au début je ne savais pas, je ne savais pas ce que mon mari voulait faire exactement. Je regrette d'avoir été naïve, en fait c'est de la peur, j'avais peur", se défend-elle.



Sa fille, aujourd'hui âgée de 4 ans, a été rapatriée en France et confiée à une famille d’accueil. Son mari et son fils sont morts lors de bombardements. Djamila souhaite être transférée en France, mais pour l'instant, le gouvernement français refuse le retour d'adultes condamnés pour terrorisme.

"La France c'est quand même un État fort, une femme qu'est-ce qu'elle peut faire? Ils vont bien voir que je ne fais rien ! S'ils me soupçonnent de quoi que ce soit, ils me remettent en prison. Je suis fatiguée, franchement, je suis fatiguée", nous dit-elle

Les jihadistes français emprisonnés en Irak sont une épine diplomatique pour la France. Leur nombre n'a jamais été divulgué par le quai d’Orsay, mais Hussein Allawi, le conseiller du ministère de l'Intérieur irakien, fait une révélation.



Il y aurait beaucoup plus de français dans les prisons irakiennes qu'annoncé

"Aujourd'hui, il y a entre 35 et 55 Français détenus en Irak qui sont condamnés ou qui vont être condamnés à des peines de prisons ou à la peine de mort, comme le prévoit la loi irakienne", dit-il.





Officiellement, 11 Français sont détenus et condamnés à mort en Irak. La France qui s'oppose à l'application de la peine capitale pour ses citoyens a demandé que leur peine soit commuée en prison à vie.



Une exigence qui, selon certains articles de presse, aurait poussé le gouvernement irakien a réclamé une contrepartie financière aux pays de la coalition ce que dément le porte-parole du ministère des Affaires étrangères irakien, Ahmed Al-Sahaf.



"C'est faux, totalement faux. Nous n'avons eu aucun contact avec la France à ce sujet. Ces hommes ont commis des crimes en Irak, ils ont été jugés, condamnés et justice sera faite".

Avec l'appui de Londres et Berlin, Paris a proposé la mise en place d'un tribunal international basé en Irak pour juger les jihadistes, dont les statuts excluraient la peine de mort. Une proposition pour l'instant refusée par Bagdad.