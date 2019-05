Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

et AFP

publié le 28/05/2019 à 12:50

Six Français ont été condamnés à mort en Irak pour appartenance au groupe État islamique. Trois d'entre eux ont été jugés vendredi 26 mai, un quatrième lundi 27 mai et deux autres ce mardi 28 mai.



Brahim Nejara, accusé par le renseignement français d'avoir facilité l'envoi de jihadistes vers la Syrie, et Karam El Harchaoui, avaient été transférés fin janvier de Syrie, où ils étaient détenus par une alliance arabo-kurde antijihadistes, vers l'Irak pour y être jugés. Ils viennent d'être condamnés à la peine capitale.

Le ministre des Affaires étrangères a assuré ce mardi matin, sur France Inter, que la France "multiplie les démarches" pour qu'ils échappent à la peine de mort.

Dès lundi, Paris a rappelé son opposition à la peine capitale. La France et son ambassade en Irak tentent de s'élever contre cette peine, le pays ayant aboli la peine de mort en 1981. "La France est opposée, par principe, en tout temps et en tout lieu à la peine de mort", et l'ambassade "fait les démarches nécessaires auprès des autorités irakiennes pour leur rappeler cette position constante".