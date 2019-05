et AFP

publié le 29/05/2019 à 18:11

Ils sont dorénavant sept Français à avoir été condamnés à mort en Irak. Si Paris affirme multiplier les démarches pour leur éviter la peine capitale, de nombreuses questions se posent. Alors que les avocats et les familles dénoncent une justice "expéditive", ont-ils malgré tout bénéficié d'une justice équitable ? Pour Jean-Yves Le Drian, la réponse ne fait pas de doute.



Le ministre français des Affaires étrangères a estimé que les sept Français condamnés pour appartenance à Daesh avaient bénéficié d'un "procès équitable". "Je voudrais vous dire, contrairement à ce que j'entends ici et là : le procès est équitable", a-t-il déclaré à l'Assemblée nationale ce mercredi 29 mai.

Le chef de la diplomatie française a affirmé que les droits de la défense étaient parfaitement respectés et souligné que les accusés bénéficiaient de l'assistance consulaire de la France. "Les audiences sont publiques, les procès sont conduits par un magistrat du siège, assisté de deux assesseurs. Le réquisitoire est conduit par un procureur. Un greffier consigne en direct l'intégralité des débats. L'avocat est présent et s'il y a un problème de traduction, l'ambassade elle-même fournit les interprètes", a-t-il détaillé.

Avant de poursuivre : "Le juge énonce les charges en début d'audience, le prévenu se voit offrir la parole tout au long de l'audience, l'avocat intervient quand il le souhaite", a également assuré le ministre français des Affaires étrangères.

Ces sept ressortissants sont bien connus de nos services pour action terroriste Jean-Yves Le Drian Partager la citation





"L'assistance consulaire leur est aussi apportée si bien que tout au long de la procédure, que ce soit dans la période d'emprisonnement, de détention, dans la période du procès et après le procès, nos services consulaires sont là, sont présents, assistent, constatent le bon déroulement des opérations", a précisé Jean-Yves Le Drian. "On les aide à faire leur recours auprès des autorités irakiennes", a-t-il ajouté.



Après la nouvelle condamnation à mort d'un Français ce mercredi 29 mai, Jean-Yves Le Drian a évoqué des "terroristes, bien connus de nos services". "Ces sept ressortissants, et il y en aura sans doute d'autres, sont bien connus de nos services pour action terroriste contre notre pays", a-t-il ajouté.

Une "parodie de justice" en Irak

Les ONG dénoncent régulièrement une "parodie de justice" en Irak. "Ces procès ne cherchent pas du tout à comprendre les actes individuels ou à remettre les victimes au centre. Ils sont plutôt une sorte de tampon judiciaire pour exécuter des membres suspectés de Daesh", déclarait récemment Nadim Houry chez Human Rights Watch (HRW).



Le chef de la diplomatie française a réitéré par ailleurs l'opposition de la France à la peine de mort, même si Paris souhaite que les jihadistes français soient jugés sur le lieu de leur crime et s'oppose à leur retour en France. "La question de la peine de mort reste intacte, nous y sommes totalement opposés. C'est un principe intangible mais ça vaut pour l'Irak comme ça vaut pour les États-Unis, comme ça vaut d'ailleurs pour les pays qui aujourd'hui ont en charge huit condamnés à mort en plus des sept dont nous parlons", a-t-il ajouté en référence notamment à l'Indonésie.