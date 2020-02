VIDÉO - Brexit : "l'aube d'une nouvelle ère", assure Boris Johnson

et Marie Billon

publié le 31/01/2020 à 23:04

Avec le Brexit, le Royaume-Uni entre "dans une nouvelle ère". Dans un discours à la nation, diffusé une heure avant le grand saut vendredi 31 janvier, Boris Johnson l'a assuré : "c'est le moment où l'aube se lève et le rideau se lève sur un nouvel acte".

'C'est l'aube d'une nouvelle ère dans laquelle nous n'acceptons plus que vos chances de réussite (...) ne dépendent de la partie du pays dans laquelle vous grandissez", a déclaré le Premier ministre alors qu'une horloge lumineuse projetée sur Downing Street lançait le décompte finale vers "le moment d'un vrai renouveau et changement national".

"Ce n'est pas une fin mais un début", a-t-il encore ajouté dans cette allocution enregistrée dans son bureau du 10 Downing Street et diffusé sur BBC1 et ITV1. "Notre travail en tant que gouvernement - mon travail - est de rassembler ce pays et de nous faire avancer".

"C'est le moment où nous commençons à nous unir et à monter de niveau", a-t-il insisté. Il faut dire qu'après cette sortie hautement symbolique, débutent les travaux de négociations, qui devraient durer le temps de la période de transition jusqu'au 31 décembre 2020, avec l'Union européenne.

Une "aube" qui "se lève" à Londres et un "soleil" qui "se couche" à Bruxelles. "Lorsque viendra la nuit ce soir, le soleil se couchera sur plus de 45 années d’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne", regrettaient vendredi les dirigeants européens dans une lettre ouverte. L'Europe, elle-aussi, rentre samedi 1er février dans "une nouvelle ère".