publié le 11/03/2019 à 20:11

Plus de peur que de mal. Alors qu'il terminait un tour en parapente, Jonathan Bishop a été attaqué par un kangourou, arrivé à pleine vitesse, lors de son atterrissage dans la région d'Orroral River, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Canberra. Grâce aux images captées par sa GoPro, on peut voir l'animal lui foncer dessus, tenter de s'agripper à lui avant de prendre la fuite, le laissant indemne.



À sa retombée, M. Bishop a avoué, au site Cnet, avoir été surpris par l'arrivée furtive et rapide du kangourou : "Je faisais du parapente depuis deux heures et me concentrais uniquement sur mon atterrissage. Je n'ai remarqué le kangourou qu'après".

En Australie, les kangourous peuvent s'avérer être dangereux pour les habitants. Avec leurs longues griffes, ils sont connus pour se cacher dans la brousse avant de sortir et d'attaquer. Pour se protéger, il est conseillé de se tourner de côté pour protéger son visage et ses organes tout en s'éloignant lentement.