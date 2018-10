publié le 14/10/2018 à 12:51

"Je n'en avais jamais vu d'aussi agressifs. Il voulait en découdre". La famille de Linda Smith, 64 ans, nourrissait des kangourous sauvages lorsque l'un d'eux les a attaqués, samedi 13 octobre.



Alors qu'il lui donnait à manger, un grand mâle de 1,80 mètre s'en est soudainement pris au mari de Linda. Chaque soir, une trentaine de kangourous et wallabies viennent manger dans leur propriété de la région de Sarling Downs, dans l'État du Queensland (nord-est). Ces animaux sauvages sont confrontés à des pénuries de nourriture en raison de la sécheresse qui frappe le pays.

"Jim était à terre et le kangourou continuait de lui donner des coups. Je suis sortie pour tenter de l'aider en prenant un balai, mais le kangourou est parvenu à me faire perdre le balai et m'a attaquée", a-t-elle expliqué au service ambulancier du Queensland. Mme Smith a réussi à attraper un morceau de bois pour se défendre, et son fils de 40 ans est "venu à la rescousse en frappant le kangourou à la tête avec une pelle".

Les attaques de kangourous sont rares

L'animal s'est ensuite enfui, a indiqué le service ambulancier, précisant que ce genre d'attaque était "rare". Linda Smith a été blessée au poumon, aux côtes et a dû être opérée dimanche.



Mme Smith a indiqué qu'elle ne voulait pas que l'on traque et tue l'animal qui les a attaqués, en parlant d'un "acte de la nature", et en reconnaissant qu'elle savait qu'il y avait un risque avec des animaux sauvages. "Je comprends ce qui s'est passé", a-t-elle dit en expliquant que les kangourous pouvaient être agressifs à la saison de la reproduction.