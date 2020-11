Victoire de Joe Biden : qui est Hunter Biden, le fils controversé ?

publié le 09/11/2020 à 15:25

Joe Biden va devenir président des États-Unis, le couronnement de 47 ans de carrière en politique, dont 8 années comme vide-président de Barack Obama. Une élection remportée de haute lutte face à un Donald Trump qui n'a pas lésiné sur les attaques personnelles au moment de viser son adversaire. Et parmi les points faibles ciblés par les républicains, on trouve le fils de Joe Biden, Hunter.

Âgé de 50 ans, cet avocat et lobbyiste traine derrière lui des liens jugés troubles avec la Chine et l'Ukraine, des liens lucratifs que les républicains l'accusent d'avoir pu nouer grâce à la fonction de vice-président de son père. Et jusqu'aux derniers jours de la campagne, certains médias tabloïdes ou conservateurs ont tenté de déstabiliser Joe Biden via des informations obtenues grâce à des documents évoqués mais jamais publiés.

Hunter a donc été un caillou dans la chaussure de son père, même s'il a démissionné des fonctions potentiellement problématiques dès l'entrée en campagne de Joe Biden à l'automne 2019.

Le plus sulfureux des fils Biden

Des deux fils de Joe Biden, Hunter a toujours été le plus sulfureux. Si Beau Biden, profil modèle avec un engagement en Irak au sein de l'armée, puis un début de carrière politique dans le Delaware, n'a pu aller au bout d'un destin qu'on prédisait national à cause d'un cancer qui l'a emporté en 2015 ; le fils cadet sera moins politiquement correct et exemplaire.

Réserviste de l'US Navy, Hunter en est renvoyé en raison d'un contrôle positif à la cocaïne en 2013. L'avocat passé par les universités prestigieuses de Georgetown et Harvard est plus globalement aux prises avec des addictions à la drogue et l'alcool. De quoi là encore nourrir les attaques en règle des adversaires de son père. Mais malgré tout les Biden restent soudés, car leur histoire a connu des drames qui en auraient détruits d'autres.

En 1972, alors que Hunter n'a même pas 3 ans, il est dans la voiture de sa mère avec son grand frère et leur sœur quand le véhicule est écrasé par un camion. Neilia Biden, leur maman, ainsi que leur sœur Naomi décèdent. Les deux frères s'en sortent et vivants avec leur père, qui effectue le trajet tous les jours entre Welmington dans le Delaware et Washington, où il vient d'être élu sénateur.

Des liens troubles avec la Chine et l'Ukraine

Élevés par Valerie, leur tante, quand leur père est absent, ils passent aussi beaucoup de temps au Sénat où leur père les emmène. En 1977, Joe Biden épouse Jill, qui élèvera les deux garçons comme s'ils étaient les siens. La famille est donc soudée par les épreuves, et le restera en pleine tempête médiatique.

Car Hunter sera la cible préférée des républicains pour discréditer Joe Biden. En 2013, lorsqu'il noue des liens avec un homme d'affaire chinois via une entreprise d'investissement, certains y voient la conséquence du voyage effectué à Pékin avec son père alors vice-président. En octobre 2019 il quitte ses fonctions pour éviter toute polémique à son père alors entré en campagne.

C'est à cette période également qu'il quitte son poste directoire de Burisma, une entreprise gazière ukrainienne, qu'il a intégré en 2014. Là encore, une visite de son père en Ukraine est soupçonnée d'avoir servi de tremplin à la carrière de Hunter Biden, qui n'avait jamais fait affaire dans ce pays. C'est d'ailleurs en tentant de l'épingler sur ses activités en Ukraine que Donald Trump s'est attiré une procédure d'impeachment (destitution) par les démocrates.

Indirectement à l'origine de la procédure d'impeachment

Le président américain avait ainsi tenté de faire pression sur son homologue ukrainien fraîchement élu, en l'enjoignant d'approfondir l'enquête contre Hunter Biden. Des propos, tenus lors d'une conversation téléphonique, rendus publics et qui accablent Donald Trump. Ce dernier pointe aussi la responsabilité de Joe Biden qui aurait fait renvoyer le procureur ukrainien chargé de l'affaire.



Une initiative de Donald Trump qui provoquera l'ire des démocrates et enclenchent une procédure de destitution, stoppée in fine par le Sénat républicain. Or, il se trouve que l'UE et le FMI avaient aussi relevé auprès de l'Ukraine l'inefficacité du magistrat face à la corruption. Au final, Hunter Biden n'est a ce jour pas jugé coupable, et si le FBI admet qu'il a joué de son nom afin de rendre ses affaires plus florissantes, son père n'est pas intervenu selon les preuves récoltées.