et Thomas Pierre

publié le 08/11/2020 à 14:30

Pas de prise de parole pour le moment de Donald Trump, qui a appris l'élection de son adversaire samedi 7 novembre, alors qu'il jouait au golf en Virginie. Dans un communiqué, le président en exercice a accusé Joe Biden "de s'être précipité pour se présenter faussement en vainqueur". Son pouvoir de nuisance reste grand selon Nicole Bacharan, spécialiste des États-Unis.

"Il y a de quoi être inquiet", estime l'historienne et auteure du Monde selon Trump. "Si le camp Trump dit attention, ce n'est pas gagné, il faut attendre etc, c'est parce qu'ils ont peur du chef, parce que le chef n'a pas accepté cette idée de la défaite et que ça ne viendra pas immédiatement", insiste-t-elle.

De son côté, "Joe Biden a nommé une équipe de transition qui est chargée, en gros, de travailler avec la Maison Blanche pour reprendre les dossiers", précise Nicole Bacharan. "Mais Donald Trump reste aux commandes et il peut (il a déjà commencé à le faire) purger les agences publiques, le ministère de tous ceux dont il considère qu'ils ne lui ont pas été loyaux, et que c'est à cause d'eux qu'il a perdu l'élection", indique-t-elle enfin.