Victoire de Joe Biden : des migrants en liesse à la frontière mexicaine

et AFP

publié le 08/11/2020 à 05:12

La victoire de Joe Biden en ravit plus d'un, notamment du côté de la frontière mexicaine. Des migrants installés dans le nord du Mexique ont manifesté leur joie samedi et l'espoir de pouvoir bientôt gagner les États-Unis. À Tijuana, ville frontalière mexicaine qui jouxte San Diego en Californie, des migrants, la plupart venus d'Haïti, ont agité des drapeaux américains en signe de liesse, alors que des coups de klaxons retentissaient, peu après l'annonce de la victoire du candidat démocrate.

"Nous célébrons la victoire de Joe Biden et le départ de Donald Trump", s'enthousiasme le pasteur Gustavo Banda, directeur de l'Iglesia Embajadores de Jesús, à Tijuana, en Basse Californie. Sous une pluie battante, entouré d'adolescents haïtiens et d'autres originaires d'Amérique centrale, le pasteur s'est symboliquement posté près du poste frontière traversé quotidiennement par des Mexicains qui travaillent légalement en Californie.

"Nous espérons que les droits de l'homme seront véritablement respectés au cours de cette nouvelle présidence", insiste le pasteur, dont l'église a accueilli des centaines d'Haïtiens arrivés à Tijuana en 2017. Il se dit convaincu qu'avec le triomphe de Biden, "les familles (entrant illégalement aux États-Unis) ne seront plus séparées et que les enfants ne seront plus mis en cage" dans les centres de détention de l'immigration américaine, comme ce fut le cas sous l'administration Trump.