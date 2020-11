publié le 08/11/2020 à 07:50

Officiellement, l'argent que le camp Trump récolte depuis mardi servirait à alimenter un "election defense fund" (un "fonds de défense électorale") en vue de financer l'offensive judiciaire contre les prétendues "fraudes" de la présidentielle. Mais ces nouveaux dons pourraient également avoir un autre objectif, à en croire le Wall Street Journal.

À y regarder de plus près en effet, "la moitié, ou plus, de toute contribution sera utilisée pour rembourser la dette de sa campagne de réélection", selon le très sérieux quotidien conservateur qui s'est penché sur les petits caractères des sollicitations reçus par les partisans républicains.

Après la victoire de Joe Biden, dans un communiqué envoyée à la presse, l'équipe de campagne du candidat républicain affirme que "cette élection est loin d'être terminée. [...] Les votes déterminent le nouveau président, pas les médias".

Donald Trump a donc "engagé des poursuites dans au moins quatre États, dont le Michigan et la Pennsylvanie", rappelle le WSJ, soit pour demander un recompte des voix, soir pour tout simplement arrêter le décompte. C'est pourquoi, depuis le 3 novembre, la campagne Trump est repassée à l'offensive, et tentait de remobiliser leurs partisans et leurs portefeuilles, au prétexte de "défendre" l'élection "volée par les démocrates".

