publié le 16/03/2021 à 13:06

Tandis que le nombre de contaminations est en hausse sur le continent européen, peut-on se tourner vers les États-Unis pour obtenir un coup de pouce vaccinal ? La réponse est non. Sur la politique vaccinale, Joe Biden a fait sien le slogan de Donald Trump : América First, l'Amérique d'abord, et il l'assume : "Protégeons d'abord les Américains, après on essaiera d'aider le reste du monde", a-t-il déclaré.

Trois vaccins sont autorisés aux États-Unis : Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson. D'ici à fin juillet, le pays aura de quoi vacciner 400 millions de personnes pour 330 millions d'habitants, et encore il faut soustraire les enfants et les anti-vaccins. Alors pourquoi ne pas libérer les 30 millions de doses AstraZeneca qui dorment dans un entrepôt de l'Ohio ? D'autant que ce vaccin n'est pas encore autorisé par Washington.

Le voisin mexicain s'en étonne et remercie parallèlement l'Inde, la Chine et la Russie pour leur aide. L'Union Européenne a également essuyé un refus, même si le moratoire sur l'AstraZeneca change temporairement la donne. Pour l'instant, les États-Unis ont une politique égoïste, mais la question est, à leur place, les autres pays agiraient-ils différemment ?