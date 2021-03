publié le 16/03/2021 à 09:04

Après l'anglais, le sud-africain et le brésilien, un nouveau variant du coronavirus a peut-être été identifié en Bretagne, a annoncé lundi 15 mars la Direction générale de la santé (DGS). L'Agence régionale de santé de Bretagne est plutôt rassurante. Ce variant a été détecté dans le cadre d'un cluster survenu mi-mars à l'hôpital de Lannion. 44 patients et 27 soignants. Le génome du virus a été identifié. Il ne serait "pas plus transmissible, ni plus sévère", selon les autorités de santé régionales.

Mais lundi soir, le ministère de la Santé a envoyé un message d'alerte à tous les médecins de France pour surveiller les malades venant des Côtes d'Armor et dans la région de Lannion, pour faire des prélèvements dans le nez plus en profondeur. Des investigations sont en cours pour évaluer la dangerosité et la transmissibilité du variant.

Car ce variant breton n'est pas détecté par les tests PCR classiques. Des malades avec symptômes ont été négatifs jusqu'a 4 fois. Il est recommandé, aussi, d'isoler les personnes négatives qui ont un gros rhume.

Tout cela ça pourrait expliquer pourquoi les Côtes-d'Armor sont l'un des départements où les entrées en réanimation augmentent le plus, alors que le nombre de nouveaux cas dans la région de Lannion, lui, est en baisse. Si les test ne repèrent pas le virus, on comprend mieux.

