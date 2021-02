publié le 21/02/2021 à 17:27

Publiée dans la matinée du dimanche 21 février, la nouvelle vidéo de Mcfly et Carlito, Je me souviens, a déjà été visionnée plus de deux millions de fois. Les deux Youtubeurs français ont un objectif : atteindre les dix millions de vues, ce qui leur ouvrira les portes du palais de l'Élysée le temps d'un tournage.



Dans une courte vidéo publiée vendredi, Emmanuel Macron a défié les deux stars de Youtube, leur demandant de réaliser une chanson faisant la promotion des gestes barrières. "Pour nous aider à gagner collectivement contre l'épidémie, il y a des gestes simples que nous avons à faire chaque jour. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter, de ne pas nous rassembler, de limiter les regroupements. (...) Si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement : vous venez tourner à l'Élysée. 10 millions de vues pour nous aider à battre le virus. À vous de jouer", a déclaré le président.

Les deux Youtubeurs ont accepté le défi à une condition : qu'Emmanuel Macron participe à un "concours d'anecdotes" lors du tournage à l'Élysée. Après une confirmation téléphonique, qui apparaît au début de la vidéo, Mcfly et Carlito se sont alors lancés dans l'écriture et le tournage du clip. Port du masque, utilisation de gel hydroalcoolique, couvre-feu, distanciation sociale... Je me souviens reprend tous les gestes à appliquer dans la vie quotidienne pour faire barrage au virus et espère ainsi sensibiliser les plus petits, comme les plus grands.