VIDÉO - Une Britannique de 44 ans attend son 22e enfant

publié le 25/10/2019 à 02:30

Avec 21 enfants, la famille Radford est la plus nombreuse du Royaume-Uni, selon les tabloïds britanniques. Et ça ne devrait pas s'arrêter là. La maman Sue, 44 ans, vient en effet d'annoncer sur les réseaux sociaux attendre un heureux événement, un 22eme, sur la chaîne YouTube familiale.

Sue Radford en est à 15 semaines de grossesse. "Nous voulions garder le silence un peu plus longtemps, mais à mesure que je grossis et que je prends du ventre, cela devient un peu plus difficile à cacher", explique-t-elle dans une vidéo vue près de 770.000 fois, et dans laquelle on la voit assister à une échographie, avec mari et enfants.

"Nous sommes vraiment très excités", assurent les parents de déjà 11 filles et 10 garçons qui ne connaissent pas encore le sexe du bébé. "Je me demande s'il y en aura 11 de chaque sexe", s'amuse Sue. "On s'était dit qu'on voulait trois enfants et puis on a pris plaisir à avoir des enfants autour de nous alors on a continué", expliquait Noel, le papa, au quotidien The Sun en 2017. "On est accros à tous ces enfants, on adore ça", a-t-il ajouté.

Son premier enfant à 14 ans

Sue et Noel ont tous deux été abandonnés à la naissance et adoptés. Ils ont eu leur premier enfant lorsque Sue avait 14 ans et se sont mariés quatre ans plus tard. Les Radford, qui ont une boulangerie dans les environs de Manchester, vivent dans une maison de dix chambres et se déplacent dans un mini-van avec 15 sièges. Leur fils aîné a 30 ans et leur plus grande fille, âgée de 25 ans, a déjà trois enfants.

Véritable phénomène outre-manche, les Radford partagent régulièrement leur quotidien sur les plateaux de télévision et les réseaux sociaux. Leur page Instagram compte plus de 151.000 abonnés. Une véritable tribu qui devrait donc accueillir en avril un nouveau membre.