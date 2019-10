publié le 17/10/2019 à 08:33

"Qu'est-ce qui se passe dans sa petite tête ?" C'est la question que se posait régulièrement Céline au sujet de sa fille Romane. Dans l'épisode 2 du podcast RTL Originals "Nouvelles mères", cette maman de deux enfants raconte comment elle a décidé de faire appel à Clémence Prompsy, une psychologue et coach familial pour l'aider à trouver un équilibre dans sa parentalité.

Comme Céline, de plus en plus de parents se tournent vers ces nouveaux professionnels du coaching pour proposer la meilleure éducation possible à leurs enfants. "On fait un travail d'accompagnement des parents", explique Martina Proh qui préfère l'appellation de "coach parental".

Psychopraticienne de formation, elle a décidé de se former au coaching parental en 2012. Cette année-là, elle intègre la formation de la psychothérapeute Isabelle Filliozat et fait partie de sa première promotion. Aujourd'hui, elle exerce à Vincennes (Val-de-Marne).

Elle-même maman de trois enfants, elle aurait souhaité pouvoir trouver conseil auprès d'un professionnel au cours de sa maternité. "Il n'y a pas de manuel pour être parent !" plaisante-t-elle. Aujourd'hui elle reçoit des parents de un, deux, trois enfants. Tous ont en commun de vouloir s'éloigner des méthodes d'éducation traditionnelles.

"Souvent ils veulent rompre avec la manière dont eux-mêmes ont été éduqués, souvent de manière stricte", explique Martina Proh. Pour ce faire, elle prône une méthode d'éducation qui ne punit pas, mais ne récompense pas non plus. "Sinon l'enfant agit et se développe en fonction, justifie-t-elle, il faut expliquer, trouver un équilibre."

D'autre fois, les parents qui viennent la voir sont dépassés par les crises de leur enfant ou viennent parce qu'il y a des "problèmes à l'école". Dans ces cas-là, Martina Proh leur apprend à changer leur comportement face à ce qu'on appelle des "caprices". Un mot qu'elle n'aime pas, de son propre aveu. "'Caprice' laisse penser qu'il y a quelque chose de superflu, de superficiel. Or lorsqu'un enfant pleure ou est en colère, quelque chose de plus profond se joue."



Dans son cabinet, elle propose des séances de une heure et demie. Le suivi des parents peut s'étaler sur trois semaines, comme il peut durer "six mois, un an". Autrement, elle réoriente les parents vers des ateliers de parentalité organisés dans la région. Avant, elle en proposait elle-même... mais elle n'a plus le temps.