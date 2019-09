publié le 23/09/2019 à 10:06

"Je n'aurais pas pu le laisser à quelqu'un d'autre qu'à toi". Dans le premier épisode du podcast RTL Originals "Nouvelles Mères", Elya, 43 ans, raconte comment sa doula, Amrit, a été une figure majeure avant, pendant et après la naissance de son fils Elon. Sorte de sages-femmes sans formation médicale, les doulas accompagnent et soutiennent les femmes enceintes tout au long de leur grossesse, et parfois jusqu'à plusieurs mois après l'accouchement.

"Ensemble on aborde la parentalité, le quotidien, les questions autour de la féminité, du couple", précise Pascale Gendreau, elle-même doula depuis vingt ans. "À l'époque, on devait être quatre en France", raconte-t-elle. Elle exerce aujourd'hui dans la région de Bordeaux et est membre de l'Association des Doulas de France qui compte près d'une vingtaine de membres. En tout, Pascale Gendreau estime qu'il existe entre 100 et 200 doulas en France.



L'outil spécifique de la doula, c’est l’écoute active Pascale Gendreau, doula et membre de l'Association des Doulas de France Partager la citation





La formation des doulas dure plusieurs semaines, mais ne nécessite aucun pré-requis. "Nous ne sommes absolument pas formée pour détecter la moindre problématique médicale. L'outil spécifique de la doula, c’est l’écoute active", insiste Pascale Gendreau. Dans son association, les doulas n'acceptent d'ailleurs aucune cliente qui ne serait ni suivie par une sage-femme, ni par un gynécologue.

Par contre, elles orientent et accompagnent quelques fois les femmes à leurs rendez-vous médicaux. Parfois, malgré les réticences des professionnels de santé. "Depuis toujours, les médecins sont réticents, même si aujourd'hui c'est avec moins de férocité qu'avant. En ce qui concerne notre association, ils ont bien compris qu'on n'irait pas sur un terrain qui n'est pas le nôtre", indique Pascale Gendreau.



Au jour le jour, le métier de la doula consiste à assister la femme enceinte au quotidien, et parfois son ou sa partenaire. Les séances souvent tarifée au forfait coûtent en moyenne 20 euros de l'heure.

Abonnez vous au podcast Nouvelles Mères Apple Podcast

YouTube

"L'idée c'est que l'on soit au domicile des parents, c'est eux qui nous reçoivent", précise Pascale Gendreau. Cet accompagnement s'étale des débuts de la grossesse jusqu'à trois mois après. "Parfois on les voit au moment de l'introduction des solides dans l'alimentation, ou s'il y a des problèmes avec les nuits."



De manière plus poussée, les doulas peuvent conseiller les femmes pour les conditions de leur accouchement. "Lors d'une deuxième grossesse, c'est l'occasion de revenir sur l'accouchement précédent, et si c'est un premier accouchement, on peut discuter de ce qui est possible, de ce à quoi la femme doit s'attendre."



Lors de son accouchement, Amrit, la doula d'Elya, était présente. Elle s'était même installée dans son lit pour la soutenir lors de ses contractions. Un moment emblématique de sa grossesse, et emblème de la sororité qui lie une doula à la femme qu'elle accompagne.