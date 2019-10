publié le 10/10/2019 à 08:33

Céline est maman de deux petites filles : Louise (4 ans et demi) et Romane (10 mois). Plus qu'un bouleversement, devenir mère a été pour elle un déclic, une prise de conscience qui a remis en question sa carrière, mais aussi sa vision de la maternité. C'est à la suite d'une fausse couche qu'elle a réalisé qu'elle avait besoin d'un nouveau souffle. Pour ce faire, elle a commencé par quitter son travail.

"J’avais envie de prendre soin de moi", raconte-t-elle. Romane n'était alors pas encore née. Et lorsqu'elle est arrivée, Céline s'est occupée quelques mois de sa cadette avant de poursuivre son travail de développement personnel. Elle a réalisé qu'elle souhaitait rompre avec les injonctions de la société sur ce qu'être mère signifiait. Son souhait : concilier sa vie de femme, son épanouissement personnel, et son rôle de mère.

Pour cela, Céline consulte régulièrement une psychologue, spécialiste du "coaching familial positif" et s'inspire de l'éducation bienveillante. Une méthode qui consiste notamment à être très à l’écoute de son enfant, à l’accompagner en l’encourageant.

Dans ce deuxième épisode de Nouvelles mères, Céline explique pourquoi elle a fait ce choix, loin des schémas éducatifs des générations précédentes. Elle confie ses doutes, ce qu'elle apprend chaque jour sur elle et sur son rôle de mère, et comment elle est parvenue à s'épanouir et à être davantage à l'écoute de ses enfants, et d'elle-même.

Toutes les deux semaines, Marie Drucker et Sidonie Bonnec donnent la parole à de nouvelles mères, qui par leurs parcours s’affranchissent du portrait traditionnel d’une maman. Un podcast RTL Originals qui permet de trouver astuces et conseils pour devenir la mère qui vous ressemble.