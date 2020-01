Brexit : rien ne change sauf les symboles

M6 / Célia khoulalène et Félix Thommen

Brexit oblige, Un air d'Amérique se transforme aujourd'hui en Un air de Royaume-Uni. Après trois ans et demi de psychodrame, l'événement sera finalement proclamé le 31 janvier à minuit.

Malgré les efforts de certains, le 31 janvier n'est pas un jour férié au Royaume-Uni. Certains préparent les cotillons et d'autres les mouchoirs. Les petites guéguerres qui durent depuis trois ans entre pro et anti-Brexit continuent. Les eurosceptiques n'ont pas eu le droit de faire sonner Big Ben, en plein travaux. Ils iront donc faire la fête devant Downing street, quand l'horloge projetée au mur indiquera minuit. Des anti-Brexit se sont déjà donnés rendez-vous avec des torches électriques qu'ils orienteront vers les aiguilles de façon à ruiner le spectacle.

Concrètement, rien ne change pour les Britanniques le 31 janvier car le pays rentre dans une période de transition de 11 mois. Le Royaume-Uni garde les mêmes droits et les mêmes obligations. Par contre les Britanniques ne seront plus européens.

Comme ces grands changements ne sont pas visibles, le gouvernement a voulu les rendre concrets. La nuit tombée, les bâtiments abritant des ministères seront illuminés aux couleurs britanniques. Les pro-européens ne sont pas en reste. En début de semaine, ils ont déroulé une immense bannière sur les falaises de Douvres pour qu'on puisse voir leur message depuis la côte française : "We still love E.U" .

L'hôtel des monnaies a frappé une pièce de 50 centimes commémorative du Brexit, où il est écrit "Paix, prospérité et amitié avec toutes les nations". En version classique, qui entre en circulation aujourd'hui ou en version collector, en nickel, en or ou en argent. Cette dernière vaut entre 12 et 1.000 euros. Le symbole qui n'aura pas de prix, c'est le passeport qui passera du bordeaux au bleu d'ici quelques mois, le temps d'écouler les stocks de passeports européens restants.