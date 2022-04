Ukraine : Vladimir Poutine aurait définitivement "renoncé" à Kiev, selon les Américains

Le renseignement américain a-t-il une nouvelle fois raison ? Jeudi 7 avril, plusieurs hauts responsables de l'armée américaine ont estimé que Vladimir Poutine avait "renoncé" à s'emparer de Kiev, afin de concentrer ses troupes dans les régions séparatistes du Donbass. Dans le même temps, les militaires estiment que l'issue de la guerre en Ukraine "reste à voir".

"(Vladimir) Poutine pensait qu'il pourrait très rapidement prendre le contrôle de l'Ukraine, très rapidement prendre le contrôle de la capitale. Il avait tort", a déclaré le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, au cours d'une audition au Congrès. "Je pense que Poutine a renoncé à ses efforts pour capturer la capitale et se concentre maintenant sur le sud et l'est du pays", a-t-il ajouté devant la commission des forces armées du Sénat. S'il ne les cite pas, plusieurs villes ou régions sont au centre des opérations russes : Marioupol, la région de Donestk et celle de Lougansk.

Si les officiels américains mettent en avant l'échec du maître du Kremlin, ils reconnaissent aussi à demi-mots que Washington n'avait pas anticipé la capacité de résistance de la part des soldats et des habitants ukrainiens.

Le contrôle de l'est, "un travail de longue haleine"

Le ministre de la Défense a avoué, par ailleurs, que les États-Unis considéraient, ne serait-ce qu'au début du conflit, que l'Ukraine serait incapable de reprendre le contrôle des régions séparatistes de Donetsk et Lougansk (est du pays). "Ce sera un travail de longue haleine", a-t-il estimé. "Il y a encore une bataille importante à venir dans le sud-est où les Russes ont l'intention de masser des forces et de poursuivre leur assaut. Donc ça reste à voir, comment tout ceci va se finir".

Jusqu'à présent, les informations divulguées par les services de renseignements américains se sont avérées d'une exactitude remarquable. Dans les semaines et les jours précédent l'offensive russe, ceux-ci n'avaient eu de cesse de mettre en garde contre les velléités du président Poutine.