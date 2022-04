Guerre en Ukraine : ce que l'on sait sur les discrètes filles de Vladimir Poutine

Deux filles de Vladimir Poutine sont depuis mercredi 6 avril visées elles aussi par des sanctions. Selon un haut responsable américain, Washington est convaincu que des "actifs de Poutine sont cachés à travers des membres de sa famille". En l'occurrence ici : deux de ses enfants. Peu de choses sont connues à leur sujet. Et pour cause, elles sont toujours restées à l'écart de la sphère publique.

La plus jeune Katerina Tikhonova est, à 35 ans, la plus connue. Danseuse acrobatique à ses heures, elle fut un temps experte en biotechnologie à la télévision d'État et a même été vue l'année dernière lors d'un forum économique. Jamais son nom, en revanche, n'est associé au président russe. Les sanctions ciblent un fonds qu'elle dirige en soutien aux jeunes scientifiques, financés en majorité par des oligarques. Un fonds qui serait valorisé à un milliard et demi d'euros.

Son aîné d'un an, Maria Vorontsova, est encore plus discrète. Elle a étudié la médecine à Moscou et comme sa sœur, elle étudiait à l'université sous un faux nom. Elle est sanctionnée pour ses investissements dans le secteur de la santé, dont le gouvernement tirerait de beaux profits. Comme sa cadette, elle est divorcée d'un riche homme d'affaires.

Poutine, grand-père

Vladimir Poutine ne parle jamais de ses filles. En 2020, à l'occasion d'une interview, le président russe affirmait qu'il ne voulait pas partager d'informations sur sa famille, en raison de "problèmes de sécurité", précisant tout de même qu'il avait des petits-enfants, sans pour autant donner leur nombre. "J'ai des petits-enfants, je suis heureux. Ils sont très bons, tellement gentils. J'apprécie de passer du temps avec eux", déclarait alors le dirigeant russe.