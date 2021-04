Twitter : le réseau social condamné en Russie à 99.000 euros d'amende

et AFP

publié le 02/04/2021 à 19:23

Ce vendredi 2 avril, le réseau social Twitter a été condamné en Russie à trois amendes d'un montant total d'environ 99.000 euros pour ne pas avoir supprimé des appels à des manifestations non-autorisées de l'opposition

En janvier, Moscou avait dénoncé le refus de plusieurs réseaux sociaux étrangers de supprimer des appels à protester en soutien à l'opposant Alexeï Navalny qui venait d'être arrêté. Le mois dernier, le gendarme russe de l'internet, Roskomnadzor, a saisi la justice pour demander des sanctions.

Ce vendredi, un tribunal moscovite a reconnu Twitter coupable d'avoir refusé de supprimer des contenus "illégaux", dans trois affaires différentes. La justice russe condamne ainsi le réseau social américain à trois amendes d'un montant total de 8,9 millions de roubles (environ 99.000 euros), précise l'agence de presse publique RIA Novosti. Contacté par l'AFP, Twitter n'a pas commenté.

Moscou évoque un éventuel blocage de Twitter

Les autorités russes ont par ailleurs annoncé avoir "ralenti" le fonctionnement de Twitter et menacé de le bloquer dans le pays. Elles accusent le réseau social de ne pas avoir supprimé des contenus incitant les mineurs au suicide, contenant de la pédopornographie ou encore des informations sur l'usage de drogues.

Le groupe américain a rejeté ces accusations et s'est dit "très préoccupée" par les "tentatives de bloquer et d'étrangler la conversation publique en ligne". Moscou a de son côté évoqué un possible blocage de Twitter à partir de la mi-avril si le réseau social ne se pliait pas à ses demandes.

Cette mésentente ne fait qu'illustrer les tensions croissantes entre Moscou et les grands réseaux sociaux étrangers ces derniers mois. La Russie dénonce leur toute-puissance et critique leur modération des contenus, notamment politiques. Ainsi, Twitter, Facebook ou Google reçoivent régulièrement des amendes dont les montants, quelques dizaines de milliers d'euros, restent dérisoires face à leurs bénéfices.