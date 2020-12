Thaïlande : plus de 1.000 personnes positives à la Covid-19 sur un marché

et AFP

publié le 22/12/2020 à 21:47

L'épidémie de coronavirus se propage en Thaïlande. Sur le plus grand marché de fruits de mer du pays, celui de Mahachai, plus de 1.000 cas de Covid-19 ont été détectés ce mardi 22 décembre. Un chiffre d'autant plus impressionnant que la Thaïlande ne comptait que 4.300 cas de coronavirus depuis le début de l'année, avant la découverte de ce cluster.

Tout a commencé avec le test positif jeudi 17 décembre d'un vendeur de crevettes du marché. Depuis, le nombre de cas se multiplie. La plupart des personnes contaminées seraient des Birmans venus travailler en Thaïlande. La Birmanie voisine enregistre plus de 1.000 contaminations par jour en moyenne.

Le gouverneur de Samut Sakhon, Veerasak Vijitsaengsri, a déclaré que le taux d'infection lié au marché était maintenant d'environ 27,91%, contre 40% les jours précédents. "Nous voyons la lumière au bout du tunnel", a-t-il annoncé.

Dès samedi 19 décembre, les autorités ont imposé un confinement strict et un couvre-feu autour du marché jusqu'en janvier. Selon le vice-Premier ministre thaïlandais Prawit Wongsuwan, le gouvernement pourrait décider de nouvelles mesures de confinement et les célébrations du Nouvel An pourraient être annulées.