Talibans : le sort fait aux femmes afghanes, un "crime contre l'humanité" ?

Un an et demi après le départ des Occidentaux en Afghanistan, les Talibans font toujours la loi. Des experts de l'ONU estiment que le traitement réservé aux femmes afghanes pourrait être considéré comme de la persécution de genre et donc comme un "crime contre l'humanité". Les Talibans avaient fait des promesses. Ils ne les ont visiblement pas tenus.

Kaboul est tombé le 15 août 2021. Depuis, les filles sont exclues de l'école à partir de 12 ans, les femmes interdites de parcs publics et de salles de sport. "Nous avons eu l'information que l'émir des talibans", explique David Martinon, ambassadeur de France en Afghanistan, "c'est-à-dire celui qui a la réalité du pouvoir, avait donné instruction aux juges afghans d'appliquer pleinement la charia".

La charia, c'est la loi islamique. Les délits, ce sont l'adultère, la consommation d'alcool, le vol, l'abandon de la foi. Les sanctions à appliquer : exécutions publiques, flagellation, lapidation en particulier pour les femmes adultères ou amputation d'un membre. "Dès lors que les femmes ne peuvent être soignées que par des femmes, imaginez que les femmes n'aient plus accès aux études médicales soit pour devenir médecin ou pour devenir infirmière. Qui va soigner les femmes dans l'avenir ?", s'inquiète le diplomate.

Quand les talibans ont été au pouvoir, entre 1996 et 2001, à de rares exceptions, les femmes n'avaient pas accès à l'hôpital. C'est probablement leur avenir en Afghanistan.

