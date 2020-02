publié le 03/02/2020 à 11:33

C'était la grande messe du football américain. Ce dimanche 2 février, les Chiefs de Kansas City se sont imposés, à Miami, face aux 49ers de San Francisco lors du Super Bowl qui marquait la finale tant attendue du championnat de la ligue nationale de football américain (NFL). Cette rencontre sportive est aussi un rendez-vous médiatique important et engendre des dépenses publicitaires faramineuses. Et la présidentielle américaine en a profité pour se glisser parmi les spots publicitaires.

Le président américain sortant Donald Trump et le milliardaire démocrate Michael Bloomberg l'ont bien compris : c’est une soirée où il faut en être, surtout à l'aube de la campagne présidentielle américaine. Chaque année, cette finale réunit près de 100 millions de téléspectateurs devant leur écran et les encarts publicitaires sont les plus chers de l'année mais aussi les plus prisés. Ces derniers ont chacun déboursé 10 millions de dollars pour 60 secondes de spot publicitaire, entrecoupées des prestations de Shakira et Jennifer Lopez à la mi-temps.

Diffusé sur la chaîne Fox News, dans un clip intitulé "George", le candidat et ex-maire de New-York, Michael Bloomberg, a choisi de dénoncer les dérives du port d'armes aux Etats-Unis avec l'histoire d'une jeune femme qui pleure la mort de son fils, tué dans une fusillade. Le président Trump, quant à lui, a préféré vanter les mérites de son mandat, notamment l'augmentation des salaires et le taux de chômage à son plus bas niveau depuis 50 ans.

> George ' Mike Bloomberg for President Date : 03/02/2020