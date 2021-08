L'expérimentation de la circulation en interfile est relancée ce lundi 2 août, elle est élargie à 21 départements, et non plus seulement 11, pour une période de trois ans. Il sera donc à nouveau possible et autorisé de circuler entre les files dans les 8 départements de l'Ile-de-France, dans la métropole de Lyon, dans les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Drome, en Haute-Garonne, en Gironde, dans l'Hérault, en Isère, en Loire-Atlantique, dans le Nord, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, le Var et le Vaucluse.

Théoriquement, faire de l'interfile était à nouveau interdit depuis le début de l'année, mais sur le périphérique parisien notamment, les motards continuent à utiliser cette pratique. Avec cette nouvelle expérimentation, la tâche va s'avérer beaucoup plus ardue pour les conducteurs de deux-roues car la sécurité routière vient d'ajouter une règle supplémentaire.

En effet, avant, l'interfile était limitée à 50km/h maximum, dans la voie la plus à gauche, désormais dès ce lundi 2 août, les deux-roues ne devront pas dépasser de 30km/h le véhicule qu'ils doublent. Par exemple si un véhicule roule à 10, il faudra que la moto le dépasse à 40 maximum, mais toujours avec la limite des 50km/h. Difficile tout de même d'évaluer la vitesse d'un bouchon en condition réelle.

Les résultats de la première expérimentation, qui avait duré 5 ans, montrait que les accidents des deux-roues motorisés avait ainsi augmenté de 12% sur les routes où l'interfile était légale. Désormais la sécurité routière relance l'expérimentation pour 3 ans et des panneaux seront installés à l'automne, les zones d'expérimentation seront également indiquées sur les applications de trafic. Une sensibilisation sera d'ailleurs faite dans les motos et les auto-écoles.