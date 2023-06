Sous-marin Titan : pourquoi l'arrivée d'un engin français peut être décisive

Il est arrivé jeudi 22 juin, dans le courant de la journée. Le Victor 6000 va très certainement être au coeur des recherches dans les prochaines heures, alors que des "débris" ont été retrouvés près de l'épave du Titanic. Ce "champ de débris" a été retrouvé par un robot téléguidé par un navire canadien, à proximité du Titanic. Et pour cause, l'épave du célèbre paquebot était la destination finale du Titan.

Malgré l'épuisement théorique des réserves d'oxygène, jeudi, les recherches avaient redoublé d'intensité. Le robot sous-marin de l'Ifremer, le Victor 6000 a rejoint les opérations de recherches tout récemment. Va-t-il être envoyé dans la zone où ont été retrouvés les débris, c'est probable. En effet, grâce à ses caméras et ses lumières, il est capable de filmer et de permettre à ses opérateurs de voir jusqu'à 30 mètres autour de lui. Un rayon bien plus large que les autres robots déjà sur place. Ces capacités pourront rendre bien plus pratiques les recherches.

Le Victor 6000 peut aussi descendre jusqu'à 6.000 mètres de profondeur. Et ce, alors que l'épave du Titanic repose à environ 3.800 mètres depuis son naufrage, en avril 1912.

