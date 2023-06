INVITÉ RTL - Titanic : un responsable des recherches détaille les moyens employés pour localiser le sous-marin

Le sort du Titan tient une partie du monde en haleine depuis dimanche 18 juin. Le sous-marin a disparu alors qu'il partait explorer l'épave du Titanic dimanche. Cinq personnes étaient à bord du submersible, dont le Français Paul-Henri Nargeolet. Les recherches se poursuivent actuellement dans l'Atlantique Nord, au large des États-Unis.

"Il y a deux axes", explique Nicolas Vincent, responsable des opérations chez Deep Ocean Search, spécialisé dans les recherches sous-marines. "Un axe de surface où des moyens d'écoute sont déployés et il y a des écoutes passives où on essaie d'entendre ce qu'il se passe au fond de l'océan. Le deuxième axe, c'est une intervention sous-marine avec des moyens robotisés. On descend des robots qui viennent nous guider sur le fonds, pour intervenir à proximité du dernier point connu".

Les recherches sont toutefois plus compliquées à cause des courants marins. "La position du Titanic est dans un endroit où il y a une remontée du Golf Stream, donc il y a beaucoup de courant", décrit Nicolas Vincent. "Il y a eu effectivement un positionnement de l'engin jusqu'à la profondeur de 3.300 mètres, après on ne sait pas", poursuit-il sans vouloir s'avancer sur les théories concernant la disparition de l'appareil.