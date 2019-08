publié le 21/08/2019 à 18:45

Le procureur de Vallo della Lucania, Antonio Ricci, a ouvert une enquête pour "homicide involontaire" après la mort de Simon Gautier, ce mercredi 21 août, selon une information de la Repubblica. Disparu depuis le 9 août en Italie, son corps avait été retrouvé au fond d'un ravin à 200 kilomètres au sud de Naples dimanche 18 août.

L'enquête a un double objectif : faire la lumière sur les causes exactes de la mort du jeune homme de 27 ans et savoir si les secours italiens auraient pu le retrouver plus tôt et peut-être le sauver.



L’autopsie du corps de Simon Gautier est en cours ce mercredi 21 août. Le père de la victime a choisi un deuxième médecin légiste italien qui assiste à l'examen du corps, selon franceinfo. Les résultats seront connus dans la soirée. On sait déjà que le randonneur aurait fait une première chute, puis une seconde à une profondeur de plus de 10 mètres. Le médecin a constaté de graves fractures aux jambes, dont une ouverte qui a sectionné l'artère fémoral. D'après les premiers éléments, Simon Gautier aurait donc succombé à une hémorragie entre 45 et 50 minutes après son appel au secours.

Quant à l'efficacité des secours italiens, la famille de Simon Gautier s'interroge. La semaine dernière, elle les a accusés d'avoir mis du temps à se mobiliser malgré l'urgence de la situation. Le premier hélicoptère a décollé le lendemain de l'appel au secours du randonneur, et les équipes à terre sont restées trop peu nombreuses pendant plusieurs jours, selon eux. Du côté des carabiniers, on assure que les équipes "ont tout donné pour le retrouver". C'est finalement avec une paire de jumelles qu'un membre des secours alpins a repéré un sac en plastique, puis le sac à dos du jeune homme, et son corps sans vie.