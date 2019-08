publié le 19/08/2019 à 14:51

Les opérations sont désormais achevées. Les secouristes italiens ont réussi à extraire le corps de Simon Gautier du ravin où il se trouvait, à 200 kilomètres au sud de Naples, et à le ramener sur les côtes, a annoncé le commandant des carabiniers. Le corps a été transporté vers l'hôpital de Sapri, une commune de la province de Salerne.

Le randonneur français a été retrouvé sans vie dimanche soir dans un ravin, neuf jours après sa disparition. Selon les informations du commandant, le corps est en état de décomposition avancée. Le Français aurait effectué une chute, voire une double chute particulièrement grave.

Le ravin dans lequel il se trouvait est très profond et très étroit. Et, plus généralement, la zone est extrêmement dangereuse, y compris pour les secouristes experts, ce qui explique en partie les difficultés à extraire le corps et à le ramener sur les côtes.

Le commandant a également déclaré la présence de sangliers et de loups sur le périmètre. Il n'y a cependant pas eu de traces d'attaques sur le corps. L'autopsie en dira plus. Une enquête devrait également être menée pour examiner les causes de sa mort, et pour déterminer si une mobilisation plus massive des secours aurait pu le sauver.