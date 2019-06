publié le 12/06/2019 à 18:25

Une incroyable découverte. En Sibérie, cette région située à l'est de la Russie, une tête de loup vieille de 40.000 ans a été déterrée du pergélisol, une couche de glace qui ne dégèle jamais, par des chercheurs japonais.



L’animal, dont l’âge est estimé à 3 ans, a une tête longue de 40 centimètres, soit environ 25 % plus grande que celle des loups de notre époque. Grâce à la glace et le froid dans lequel il se trouvait, le crâne est particulièrement bien conservé.

Des crocs aux organes, jusqu’au pelage de l’animal, la tête découpée est en très bon état de conservation. Les chercheurs ont été avertis par un habitant de la région, le long des rives du fleuve Tiekthtyak dans la République russe de Sakha, rapporte le Siberian Times, qui précise que son espèce aurait pu atteindre 1,6 mètre de long de la tête à la queue.

Le paléontologue Albert Protopopov de l’Académie des sciences de la République de Sakha a déclaré au journal russe qu'il s'agissait "d’une découverte unique des premiers vestiges d’un loup du Pléistocène adulte avec ses tissus préservés". Découverte à l’été 2018, cette incroyable trouvaille a été confirmée ce mardi lors de l’ouverture de l’exposition de spécimens de mammouth laineux à Tokyo.