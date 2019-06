publié le 08/06/2019 à 12:38

"On fait pas ça tous les jours". Julien Daubenberger, sergent-chef qui a aidé à la capture d'un serpent exotique aux portes d'un magasin de bricolage alsacien, est bien conscient du caractère plutôt insolite de sa dernière intervention.



Vendredi 7 juin, c'est un client du Castorama de Mundolsheim (Bas-Rhin), qui donne l'alerte. "Il a vu quelque chose dans l'arbre, il pensait que c'était une décoration mais quand ça a commencé à bouger, il a vu que c'était un serpent", raconte le pompier de la caserne de Truchtersheim au micro de RTL. Dans cet olivier en vente à l'entrée du magasin se cachait en effet... Un serpent exotique venu d'Italie mesurant 2,50 mètres de long.

"On a dû découper la structure qui retenait les racines car le serpent se cachait dans les racines de l'arbre. On a finalement réussi à l'attraper à l'aide d'une pince. Il n'était pas venimeux mais très agressif, alors il s'est défendu. On a réussi à le coincer dans un coin, et on a dû le prendre avec les mains, en mettant des gants", précise-t-il. "On n'a pas voulu le blesser avec les pinces", ajoute Julien Daubenbeger.

"Ce n'est pas un serpent que l'on trouve chez nous dans la nature, ou en agglomération comme ça dans un olivier devant un magasin. C'est un cas à part et je ne pense pas que ça se reproduira demain", conclut le sergent-chef dans un sourire. Le surprenant animaux a de son côté été confié à l'expert animalier du SDIS (Service départemental d'incendie et de secours, ndlr) du Bas-Rhin.