publié le 03/11/2020 à 12:34

C'est un petit miracle. 91 heures, après le violent séisme qui a fait plus de 100 morts dans l'ouest de la Turquie, les secours ont extirpé une fillette de trois ans ensevelie sous les décombres ce mardi 3 novembre à Izmir. Les sauveteurs ont évacué la fillette, sous les applaudissements, des ruines d'un immeuble effondré dans le district de Bayrakli, durement frappé par le tremblement de vendredi.

"Nous avons assisté à un miracle de la 91e heure. Les secouristes ont extirpé Ayda (...) en vie", a déclaré le maire d'Izmir, Tunc Soyer, sur Twitter. "En ce temps de souffrance, nous avons aussi connu ce moment de joie", a t-il ajouté. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a salué sur Twitter "un miracle qui s'appelle Ayda". "Tes yeux souriants nous ont offert un nouvel espoir", a-t-il écrit.

Drapée d'une couverture de survie en aluminium, Ayda a été évacuée sur une civière vers un hôpital par des équipes de l'agence gouvernementale turque des situations de catastrophe (Afad), selon les correspondants de l'AFP. Certains secouristes filmaient l'évacuation à l'aide de leur téléphone portable pour immortaliser le moment.

Coincée entre des appareils d'électroménager

L'un d'entre eux, Ibrahim Topal a raconté l'intervention à l'AFP. "La joie que nous avons ressentie est indescriptible", a t-il déclaré à l'AFP. "Après avoir entendue une voix, on a commencé à fouiller. A travers un petit trou, mon collègue Ahmet a vu une main, et quand nous avons agrandi le trou on a vu le visage d'Ayda".

Un autre secouriste, Ahmet Celik, estime que la fillette a survécu car elle s'était retrouvée coincée entre des appareils d'électroménager, ce qui lui a permis de ne pas être complètement enfouie sous les décombres.

Le bilan des victimes de ce tremblement de terre a atteint 105 morts mardi, selon l'Afad. Le séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter a également fait 994 blessés, dont 144 sont toujours hospitalisés. La secousse tellurique, dont l'épicentre se trouvait en mer Egée, a également frappé l'île grecque de Samos, faisant deux morts.