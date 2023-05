Sébastien Thoen : son dîner avec Charles III "qui adore la matinale de RTL"

Une soirée pas comme les autres. La veille, Sébastien Thoen s'est rendu dans un pub "ambiance celtique" avec le roi Charles III. "Autour d'une pinte de Guinness, Charles qui est un ami se détend, on est loin des mondanités et des trous de balles à particule en queue de pie. Il adore ça, il se raconte et me confie tout d'abord qu’il adore la matinale de RTL, mais oui comme des milliards de Français, nos audiences le prouvent. Charles me dit 'the morning live of RTL, so gorgeous'", raconte l’humoriste.

Ils ont ensuite parlé du couronnement du monarque qui s'est déroulé samedi 6 mai à l'abbaye de Westminster. "Ça s'est très bien passé déjà, il ne pleuvait pas et puis, mine de rien, ça ne lui a pas coûté une thune, ah bah non, c'est bien foutu la monarchie, ce sont les gueux qui payent les bar-mitsvah des cadres supérieurs du palais", poursuit-il.

Le roi Charles III a enfin confié à Sébastien Thoen être un peu "flippé" de cette nouvelle fonction. "Roi comme boulot, c'est un délire. Alors certes, c'est un CDI, mais la retraite, elle n'est pas à 64 ans puisque l’activité commence à 74 ans et la fin de contrat, c'est le cercueil", conclut le chroniqueur.

