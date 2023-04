Marlène Schiappa a été vivement critiquée pour avoir posé dans le célèbre et sulfureux magazine Playboy, le 8 avril dernier. Mais Sébastien Thoen a préféré rendre hommage à la secrétaire d’État et a raconté la soirée qu’il a passée en sa compagnie. "Ah Marlène Schiappa, la pretty woman du gouvernement. On s’est retrouvé dans une boutique Sephora au rayon fond de teint, on en avait tous les deux besoin. Et j’ai trouvé Marlène Schiappa en pleine forme suite à son coup d’éclat avec son shooting pour le magazine Playboy", a débuté l’humoriste, jeudi 13 avril.

"Vous allez me dire que le buzz avec Marlène Schiappa était il y a 15 jours, que j’arrive un peu après la guerre. C’est vrai mais c’est un peu ma marque de fabrique, le fait d'arriver après la guerre, après le buzz, un peu en décalage, un peu à l’ouest, d'où ma carrière peut-être. Ce mélange de talent et de notoriété improbable, d’humour discutable, de voix désagréable, de physique innommable, de parcours misérable… Mais assez parlé de Philippe Caverivière", a taclé Sébastien Thoen.

"Revenons-en à Marlène Schiappa. Elle a raison, avec cette couverture très classe de Playboy elle rentre dans le cercle très fermé des Marlène mythiques : Marlène Dietrich et Marlène Jobert", a jugé l’humoriste.



