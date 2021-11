Crédit : iStock / Getty Images Plus

Un million de roubles, soit 12.000 euros. Voilà le montant de l'amende que doit régler la chaîne de télévision musicale russe Mouz-Tv pour avoir diffusé, le 4 juin dernier, une cérémonie avec des hommes vêtus de robes et d'autres semblant célébrer leur mariage.

Lors de cette cérémonie de remises de prix, le chanteur, très populaire en Russie, Philipp Kirkovov était arrivé à la cérémonie aux côtés d'un rappeur à bord d'une décapotable décorée de fleurs et suivie par un cortège d'hommes torse nu, donnant l'impression que les deux artistes célébraient leur mariage.

La Cour a alors reconnu Mouz-TV coupable d'avoir enfreint la loi interdisant la "propagande de relations sexuelles non traditionnelles", un texte dénoncé comme homophobe par de nombreuses ONG. Selon le gendarme russe des télécoms, qui avait déposé cette plainte, Mouz-TV n'a pas respecté la loi en diffusant son programme sans indiquer qu'il était déconseillé aux moins de 18 ans et en le diffusant avant 23 heures.

Depuis 2013, en Russie, une loi "permet" de lutter contre la "propagande" homosexuelle. Elle vise officiellement à protéger les mineurs et a déjà été utilisée à plusieurs reprises contre des militants et des groupes LGBT+. En Russie, les marches des fiertés sont interdites sur la base de cette loi et les minorités sexuelles régulièrement victimes de crimes, y compris d'assassinats, notamment dans le Caucase russe.

En 2020, sur proposition de Vladimir Poutine, la Constitution a été modifiée pour stipuler que le mariage est l'union entre "un homme et une femme".