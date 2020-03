publié le 03/03/2020 à 16:10

La Russie est en train de réformer et d'amender sa Constitution : le président russe Vladimir Poutine a soumis au Parlement des amendements en ce sens. Cette initiative vise à organiser l'après-2024, année où Vladimir Poutine achèvera son quatrième et dernier mandat présidentiel. Parmi ces amendements, sont introduits une mention de Dieu dans le texte constitutionnel et le principe qu'un mariage n'est possible qu'entre un homme et une femme.

Ces amendements viennent s'ajouter à une première salve de réformes plus institutionnelles adoptées à l'unanimité par les députés en première lecture. 24 pages supplémentaires d'amendements ont été ajoutées par Vladimir Poutine avant la seconde lecture, la plus importante, prévue pour le 10 mars, a annoncé ce lundi 2 mars le président de la Douma, Viatcheslav Volodine.

En plus des deux mesures déjà mentionnées, ces nouveaux amendements interdisent aussi que des portions de territoire russe soient données à des États étrangers et rendent illégal tout appel ou action en ce sens. Un "vote populaire" aux contours encore flous doit être organisé le 22 avril pour adopter ces changements.